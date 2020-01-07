Під час раку шлунка та інших онкозахворювань певні спеції здатні поліпшити стан людини і навіть прискорити одужання. Серед них імбир, розмарин, куркума, гострий червоний перець чилі, часник, м'ята перцева і ромашка.

Про це розповіла дієтологиня Олена Соломатіна виданню "Вечерняя Москва". За її словами, деякі спеції завдяки потужним антиоксидантним властивостям можуть стати хорошою профілактикою багатьох небезпечних захворювань.

Названо сім спецій, який врятують від раку шлунка

Імбир

Цей коренеплід вже давно використовують у народній медицині для того, щоб лікувати різні хвороби. Вживати в їжу можна свіжий, сушений, мелений або зацукрований корінь.

Імбир foodandmood.com.ua

Розмарин

Ця середземноморська спеція є відмінним джерелом антиоксидантів. Аромат розмарину підвищує апетит і покращує травлення. Спецію рекомендують додавати в страви тим пацієнтам, які почали раптово худнути і втрачати бажання їсти.

Розмарин travart.ru

Куркума

Куркума є одним з головних інгредієнтів порошку каррі, а куркумін – активна речовина, яка є в цій спеції. Вона має виражені антиоксидантні та протизапальні властивості, тому може захищати від розвитку раку.

Куркума press.lv

Гострий червоний перець чилі

У цьому продукті є капсаїцин – речовина, здатна полегшувати біль. Втім, вживати його потрібно обережно. Перець може викликати опіки при контакті зі шкірою. Також він допомагає нормалізувати процес травлення.

Гострий червоний перець чилі webinfo.kz

Часник

У часнику багато сірки, аргініну, олігосахаридів, флавоноїдів і селену. Збільшене споживання цього продукту знижує ризик виникнення раку шлунка, товстої кишки, стравоходу, підшлункової залози та грудей.

Часник landlord.ua/24 канал

М'ята перцева

Ця спеція допомагає при розладах шлунка, спазмах та діареї, а ще може впоратися з симптомами подразненого кишечника і харчових отруєнь. Вона розслабляє черевні м'язи і покращує відтік жовчі. Її слід вживати онкохворим, які мають розлади шлунку, у вигляді чаю.

М'ята перцева ferma-ru.com

Ромашка

Ромашка заспокоює і налагоджує сон. Прохолодним відваром з ромашки рекомендують полоскати рот для профілактики і лікування виразок у ротовій порожнині, пов'язаних з хіміотерапією та променевою терапією.

Ромашка agroflora.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені Національного онкологічного інституту і Школи громадської охорони здоров'я Чана в США з'ясували, що фізичні вправи допомагають знизити ризик розвитку семи видів злоякісних пухлин.

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