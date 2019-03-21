Названо популярного в Україні "вбивцю бур'янів", що викликає рак

У США суд визнав, що гербіцид Roundup на основі гліфосату, німецької компанії Bayer привів до онкологічного захворювання.

Суд в Сан-Франциско постановив, що саме ця речовина сприяла розвитку неходжкінських лімфом у жителя Каліфорнії Едвіна Хардемана, передає ВВС.

При цьому фармакологічний концерн Bayer заперечував, що їх продукт Roundup є канцерогенним. Однак відбудеться новий суд, де повинні встановити відповідальність і розмір компенсації, яку Bayer повинен заплатити потерпілому.

"Ми переконані, що надамо докази того, що дії Monsanto було правильним, і компанія не повинна нести відповідальність за захворювання пана Хардемана", – заявили представники німецької компанії.

В Bayer "переконані в тому, що є наукові підтвердження того, що гербіциди на основі гліфосату не викликають рак".

Додамо, що це лише друга справа з 11200 судових позовів про шкоду Roundup в США. Раніше житель Каліфорнії отримав 289 млн доларів компенсації після того, як суд присяжних встановив, що Roundup викликав у нього рак. Пізніше суму компенсації зменшили до 78 млн доларів, а справа знаходиться на стадії оскарження.

Відзначимо, що даними гербіцидом обробляють бур'яни і в Україні.

Гербіцид Roundup

Гліфосат був представлений компанією Monsanto в 1974 році, термін дії патенту на молекулу гліфосату закінчився у 2000 році, і тепер цю хімічну речовину продають різні виробники. У США вона входить до складу більше 750 продуктів.

У 2015 році Міжнародне агентство з вивчення раку і агентство раку в складі Всесвітньої організації охорони здоров'я ООН дійшли висновку, що гліфосат є "ймовірно канцерогенним для людини".

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо речовина вбиває "невразливий" рак.

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