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/ Онкологія

Названо популярні звички, що викликають рак

1.1т
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На ряду з курінням, неправильним харчуванням, такі звички як часте сидіння біля вікна в літаку або прийом гарячої рідини, може привести до розвитку онкології.

Про це повідомили німецькі вчені, провівши відповідні дослідження, передає Fokus.

Наприклад, сидячи біля вікна у літака людина отримує додаткове ультрафіолетове випромінювання, оскільки скло пропускає до 47% довгих хвиль. Через це відбувається старіння шкіри і виникає ризик розвитку раку.

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А гаряча рідина (вище 65 градусів за Цельсієм) погано впливає на тканини і клітини стравоходу, що з часом може спровокувати рак.

Також щоденне вживання декількох келихів алкоголю збільшує ризик розвитку раку печінки, рота, горла, а також молочної залози. З точки зору вчених з Німеччини, безпечна доза алкоголю для чоловіків – 0,5 літра пива в день, а для жінок – вдвічі менше.

Крім того, не варто перед сном "залипати" в телефон. Адже світло від екрану ускладнює вивільнення гормону мелатоніну, який є природним снодійним людського організму. А низький рівень мелатоніну може привести до ризику онкозахворювань.

Онкологія

Онкологія

Вчені порадили уникати косметичних засобів з мінеральними маслами. Медики вважають, що група ароматичних вуглеводнів несе загрозу здоров'ю.

Секс без презерватива може нести ризик раку шийки матки. Вчені говорять, що, як правило, хвороба розвивається через багато років після першого попадання вірусу.

У місті краще утриматися від поїздки в авто з відкритим вікнами, оскільки в організм потрапляють небезпечні залишкові речовини від палива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені знайшли спосіб дозволити медиками "налаштовувати" імунну систему людини проти злоякісних пухлин, що потенційно може відкрити шлях до створення універсальних ліків проти раку.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Німеччина
Теги
алкоголь куріння медицина рак лікування раку
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