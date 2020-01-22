Названо популярні звички, що викликають рак

На ряду з курінням, неправильним харчуванням, такі звички як часте сидіння біля вікна в літаку або прийом гарячої рідини, може привести до розвитку онкології.

Про це повідомили німецькі вчені, провівши відповідні дослідження, передає Fokus.

Наприклад, сидячи біля вікна у літака людина отримує додаткове ультрафіолетове випромінювання, оскільки скло пропускає до 47% довгих хвиль. Через це відбувається старіння шкіри і виникає ризик розвитку раку.

А гаряча рідина (вище 65 градусів за Цельсієм) погано впливає на тканини і клітини стравоходу, що з часом може спровокувати рак.

Також щоденне вживання декількох келихів алкоголю збільшує ризик розвитку раку печінки, рота, горла, а також молочної залози. З точки зору вчених з Німеччини, безпечна доза алкоголю для чоловіків – 0,5 літра пива в день, а для жінок – вдвічі менше.

Крім того, не варто перед сном "залипати" в телефон. Адже світло від екрану ускладнює вивільнення гормону мелатоніну, який є природним снодійним людського організму. А низький рівень мелатоніну може привести до ризику онкозахворювань.

Онкологія

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