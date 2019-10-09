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/ Онкологія

Названо перші помітні ознаки раку

1.1т Читати матеріал російською

Темні пігментні плями під грудьми, а також в області пахв, чорний акантоз і свербіж можуть свідчити про початок онкологічного процесу в організмі.

Про це заявив лікар Олександр М'ясников, передає "Російська газета". Крім того, початок хвороби можна визначити по пальцях рук.

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Іноді на рак може вказувати посиніння або деформація нігтя. Темні пігментні плями можуть вказувати на рак шлунка, а надлишковий ріст волосся на обличчі у жінки – на рак яєчників. Розростання папілом на тілі свідчить про наявність вірусів, що мають відношення до онкології в області шийки матки.

Названо перші помітні ознаки раку

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії жінка незвичайним чином виявила у сина рак. Вона побачила його на фото.

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