Названо перші помітні ознаки раку

Темні пігментні плями під грудьми, а також в області пахв, чорний акантоз і свербіж можуть свідчити про початок онкологічного процесу в організмі.

Про це заявив лікар Олександр М'ясников, передає "Російська газета". Крім того, початок хвороби можна визначити по пальцях рук.

Іноді на рак може вказувати посиніння або деформація нігтя. Темні пігментні плями можуть вказувати на рак шлунка, а надлишковий ріст волосся на обличчі у жінки – на рак яєчників. Розростання папілом на тілі свідчить про наявність вірусів, що мають відношення до онкології в області шийки матки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії жінка незвичайним чином виявила у сина рак. Вона побачила його на фото.

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