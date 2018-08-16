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Названо найпопулярніший в Україні овоч, який рятує від раку

42.6тЧитати новину російською

Хімічні речовини, що містяться у капусті і броколі, підтримують роботу шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і запобігають колоректальному ракові.

До такого висновку прийшли вчені Інституту Френсіса Кріка у Великобританії. Вони продемонстрували, що у мишей, що харчуються кормом із високим вмістом індол-3-карбінолу, рідше запалювався кишечник і розвивалися злоякісні пухлини, повідомляє "Лента.ру".

За словами вчених, результати дослідження доводять, що рак товстої кишки є хворобою, що розвивається через недотримання здорової дієти і розповсюджується завдяки популярності західного типу харчування. У майбутньому дослідники планують довести користь багатих індолом-3-карбінол овочів для боротьби з пухлинами.

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Теми
онкологіяБоротьба з онкологією
Місце
Україна
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