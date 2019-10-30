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/ Онкологія

Названо набір продуктів, що захищає від раку

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Правильно підібраний раціон може істотно знизити ризик розвитку раку легенів.

До такого висновку прийшли вчені з Медичного центру Університету Вандербільта (США), пише "Медікфорум".

Відзначається, що вони проаналізували дані 1,4 млн дорослих людей. Їх анкети поділили на кілька груп. З'ясувалося, що ті, хто вживав велику кількість продуктів, багатих на клітковину, а також натуральні йогурти, рідше страждали від онкології легенів.

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Правильно підібраний раціон може вберегти від раку

Правильно підібраний раціон може вберегти від раку

У них ризик розвитку раку легенів знижувався на 33%порівняно з тими, хто не мав у раціоні йогуртів і клітковини.

"Захисний ефект може бути пов'язаний із наявністю у цих продуктах пребіотиків. Ці речовини не засвоюються організмом, проте ефективно стимулюють ріст корисної мікрофлори у кишечнику", – пояснили вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики довели, що вживання низки продуктів може захистити організм від можливості розвитку раку.

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