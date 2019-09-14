Названо кількість цибулі, що рятує від раку

Дослідники з Китаю з'ясували, що вживання різних видів цибулі допомагає знизити ризик розвитку колоректального раку.

Найбільший ефект від продукту можна отримати, поєднуючи "овочеву дієту" зі здоровим способом життя, пише Food.news.

Фахівці працювали з 833 пацієнтами з колоректальний рак. Дані про добровольців були зіставлені з інформацією про ще 800 осіб такої ж статі і віку, але без онкології.

Цибуля MegaOgorod

Грунтуючись на показниках стану здоров'я, дослідники підрахували, що для ефективної профілактики злоякісних утворень товстої кишки необхідно їсти 16 кілограмів цибулі на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує сім ознак, які можуть свідчити про розвиток онкології. Медики рекомендують своєчасно звертати на них увагу.

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