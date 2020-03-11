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/ Онкологія

Названий вітамін, що вбиває рак

1.7т
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Вітамін В12 запускає в організмі процес руйнування і загибелі ракових клітин. Працює він разом з протипухлинною речовиною.

Комбінація з В12 допомагає запустити в ракових клітинах окислювальних процес, повідомили біофізики РАН. Саме цей вітамін підсилює агресивне окислення в клітинах діетилдитіокарбамату DDC, передає Biomolecules.

Протипухлинні ліки часто створюють з тим розрахунком, щоб в ракових клітинах включилася програма суїциду, щоб вони померли, не турбуючи оточуючих. Виявилося, що вітамін В12 разом з DDC може вбивати такі клітини, включаючи в них самовбивчу програму – параптоз.

Названий вітамін, що вбиває рак

Названий вітамін, що вбиває рак

Як повідомляв OBOZREVATEL, пацієнти з онкологією важче переносять коронавірус.

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Автор
Анатолій Запорожський
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