Названо простий продукт, який рятує від раку

Вживання квасолі допоможе знизити ризик розвитку онкологічних захворювань завдяки вмісту фенольних сполук.

Таку думку висловив медик і консультант з лікувального харчування Хадір Джаміль, передає "МК". Особливі речовини, зокрема нітрозаміни, мікотоксини і поліциклічні ароматичні вуглеводні допомагають знизити дію мутагенних сполук.

Саме ці сполуки мають потужні протиракові властивості. При цьому фахівець відзначає, що темний колір бобового говорить про великому вмісті флавоноїдів, а це значить, що сильніше і ефект проти утворення злоякісних пухлин.

Також квасоля допоможе сповільнити розвиток раку, якщо такий вже є. Крім цього продукт покращує роботу серця і підвищує імунітет. Корисна квасоля і для шлунково-кишкового тракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо засіб, яке рятує від раку молочної залози.

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