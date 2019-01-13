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/Онкологія

Названий продукт, який запобігає розвитку раку

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Вживання в їжу м'якоті і кісточок гранатів знижує ймовірність розвитку раку, а також пригнічує запалення в кишечнику.

До такого висновку прийшла група біологів з Індії і США, йдеться в статті, опублікованій в журналі Nature Communications.

"Наші колеги раніше вважали, що речовини, присутні в м'якоті і кісточках гранатів, просто пригнічують запалення. Ми з'ясували, що на цьому їх користь не обмежується", - заявив учений Раджбір Сінгх з університету Луїсвілля (США).

Він зазначив, що вже давно відомо, що бактерії поглинають частину флавонолів, рослинних сигнальних молекул і антиоксидантів, і перетворюють їх в низку інших речовин.

Названий продукт, який запобігає розвитку раку

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Досліди показали, що екстракт граната, "переварений" бактеріями, впливав на склад слизу, що покриває стінки кишечника.

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Рчовина захищала організм від проникнення токсинів та інших чужорідних молекул з їжі, а також значно знижувала ймовірність розвитку раку, додається в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені перерахували симптоми, які можуть свідчити про рак.

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