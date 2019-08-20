Названий продукт, який рятує від раку

Волоські горіхи позитивно впливають на мікрофлору кишківника, захищають від виразкового коліту, хронічного запального захворювання товстого кишківника, а також від деяких форм раку.

До такого висновку прийшли американські вчені з Коннектикутського і Техаського університетів. Вони стверджують, що компоненти горіха мають широкий спектр корисних властивостей для здоров'я і надають виражені протизапальні та захисні дії, пише Nutrients.

Під час експерименту на мишах з'ясувалося, що "горіхова дієта" (14% в раціоні, еквівалентно 20-25 г для людини) покращувала стан тварин: через два тижні після її початку у них відновлювалася цілісність слизової оболонки товстого кишківника. У контрольній групі мишей, які не отримували волоських горіхів, такого позитивного ефекту не спостерігалося.

Лабораторія 24 канал

"Навіть найнижча концентрація волоських горіхів (3,5%) у раціоні показала помірний вплив на ступінь зниження виразки товстої кишки", – йдеться у статті.

Порівняно з іншими горіхами волоські горіхи містять найвищі рівні омега-3 жирних кислот, велику кількість фітохімічних речовин, зокрема антиоксидантів. Крім того, волоські горіхи є багатим джерелом клітковини (до 6,4%), яка підтримує ремісію захворювання у пацієнтів, які страждають запальним захворюванням кишківника.

Так, дослідження показало, що сприятливий вплив вживання волоського горіха з їжею може бути обумовлений стійкими змінами мікросередовища тканини, яка присутня в слизовій оболонці товстої кишки. Дієта, збагачена волоськими горіхами, може поліпшити загальний метаболічний стан товстої кишки до такої міри, що вона буде здатна протистояти ульцерогенній дії при DSS-індукованому ушкодженні.

Регулярне вживання волоського горіха може поліпшити ліпідний обмін і збільшити вироблення антиоксидантів у товстій кишці, що в кінцевому підсумку сприятиме пригніченню виразки слизової оболонки.

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