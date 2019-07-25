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/ Онкологія

Названий продукт, що знижує ризик розвитку раку

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Поїдання три рази в тиждень риби значно знижують ризик розвитку раку кишечника.

Про це заявили фахівці Міжнародного агентства з вивчення раку, пише The Telegraph.

Повідомляється, що дослідження тривало 15 років, і в ньому взяли участь 476 160 осіб з Європи. Виявилося, що ті люди, які вживали рибу, на 12% рідше страждали від злоякісної пухлини кишечника, яка є четвертим за поширеністю онкологічне захворювання в Великобританії і одним з найнебезпечніших типів раку в усьому світі.

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При цьому ризик знижувала як жирна, так і пісна риба, а вживання молюсків не зробило ніякого ефекту. Згідно з однією з гіпотез, такий вплив пояснюється наявністю специфічних жирних кислот, наприклад, омега-3, які містяться майже виключно в рибі і мають протизапальну дію.

риба

риба

Як повідомляв OBOZREVATEL, розроблений новий тест для раннього виявлення раку простати, який є одним з найбільш поширених онкопатологій серед чоловічого населення.

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Теги
як лікувати рак рак онкологія риба
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