Названий продукт, що знижує ризик розвитку раку

Поїдання три рази в тиждень риби значно знижують ризик розвитку раку кишечника.

Про це заявили фахівці Міжнародного агентства з вивчення раку, пише The Telegraph.

Повідомляється, що дослідження тривало 15 років, і в ньому взяли участь 476 160 осіб з Європи. Виявилося, що ті люди, які вживали рибу, на 12% рідше страждали від злоякісної пухлини кишечника, яка є четвертим за поширеністю онкологічне захворювання в Великобританії і одним з найнебезпечніших типів раку в усьому світі.

При цьому ризик знижувала як жирна, так і пісна риба, а вживання молюсків не зробило ніякого ефекту. Згідно з однією з гіпотез, такий вплив пояснюється наявністю специфічних жирних кислот, наприклад, омега-3, які містяться майже виключно в рибі і мають протизапальну дію.

риба

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