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/ Онкологія

Названий ефективний спосіб врятуватися від раку

3.6т
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Регулярна фізична активність є надійним способом запобігти передчасній смерті, пов'язаній з раком, хворобами серця і іншими причинами.

До такого висновку прийшли вчені Університету А-Корунья в Іспанії, передає EurekAlert! У дослідженні взяли участь більше 4700 жінок.

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Названа невідома раніше причина раку

За чотири роки досліджень від серцево-судинних захворювань померло 345 осіб, 164 людини – від раку і ще 203 по іншим причинам. У жінок з поганим рівнем фізичної підготовки річний рівень смертності був у чотири рази вище, ніж у інших. Він склав 2,2% до 0,6%. Річний рівень смертності від раку виявився в два рази вище.

Названий ефективний спосіб врятуватися від раку

Названий ефективний спосіб врятуватися від раку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що улюблені продукти виявилися причиною раку і цирозу.

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Автор
Катерина Луговська
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