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/ Онкологія

Названі п'ять ознак раку, які люди зазвичай ігнорують

1.3т
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Фахівці в галузі охорони здоров'я заявили, що, якщо виявити рак на ранній стадії, то це може давати позитивний прогноз в його лікуванні.

Як пишуть "Експрес-Новости", дуже важливо вчасно виявити сигнали, які подає організм в разі хвороби. Це може бути звичайний кашель, печія або свербіж по тілу.

Кашель. Насторожити повинен лише кашель, який не проходить протягом тривалого часу. Якщо протягом місяця ви помітили, що кашель не відступає, тоді варто звернутися за консультацією до фахівця.

Названі п'ять ознак раку, які люди зазвичай ігнорують

Pixabay

Печія. Ще одна не дуже добра ознака – це регулярна печія. Ви можете зіткнутися з цією проблемою внаслідок переїдання або зловживання жирною їжею. Однак, якщо печія турбує вас досить довго, то це теж привід звернутися до лікаря. Як правило, ця ознака свідчить про порушення в роботі всього організму.

Свербіж шкіри. Варто звернути увагу на цю ознаку, так як він може говорити про наявність злоякісних утворень. Особливо повинен насторожити свербіж біля родимок і родимих плям. Дискомфорт, пов'язаний з сверблячкою шкіри, може вказувати на рак печінки, лейкоз або лімфому.

Кров в калі. Ознакою раку кишечника може стати невелика кількість крові в калі. Звичайно, дуже часто ця проблема викликана гемороєм або іншими подібними проблеми, проте перевірити свій організм все-таки варто. Цим ви себе убезпечите від раку кишечника.

Збільшення лімфатичних вузлів. Як правило, збільшені лімфатичні вузли говорять про численні проблеми в організмі. Особливо це явно проявляється в тому випадку, якщо ви відчуваєте больові відчуття. Для того, щоб виключити наявність злоякісної пухлини, слід звернутися за консультацією до фахівців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ранніми симптомами раку можуть бути практично будь-які безпричинні зміни в роботі організму.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
здоров'я
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