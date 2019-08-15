Названі прості продукти, що ефективно захищають від раку

Учені з Австралії та Данії повідомили, що продукти, багаті флавоноїдами, знижують ризик розвитку раку у курців і людей, що зловживають алкоголем.

Дослідники вивчили дані 56 тисяч осіб, чий стан здоров'я відстежували протягом 23 років, передає Nature.

За всі роки було зафіксовано близько 14 тисяч випадків смерті. З'ясувалося, що рівень вживання флавоноїдів – рослинних поліфенолів – обернено пропорційний смертності від різних причин, включаючи серцево-судинні захворювання та рак. Максимальний ефект досягається при дозі поліфенолів у кількості 500 міліграмів на день.

Найбільш корисними флавоноїди виявилися для курців і хронічних алкоголіків. Проте наголошується, що вони не можуть повністю скасувати шкідливий ефект, який чинить нікотин або спиртне.

Флавоноїди є в їжі та напоях рослинного походження. Багато їх у цедрі цитрусових, цибулі, зеленому чаї, червоних винах, пиві темних сортів, обліписі, тунбергію і чорному шоколаді (70% какао і вище).

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