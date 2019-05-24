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/Онкологія

Названі продукти, що викликають рак

6.8тЧитати матеріал російською

Вчені Університету Тафтса з'ясували, що понад 80 тисяч нових випадків раку, що виявляються у США щороку, пов'язані з нездоровим харчуванням.

Дослідники розробили математичну модель для оцінки захворюваності злоякісними пухлинами, які викликаються незбалансованим вживанням семи видів продуктів, пише Live Science.

До факторів ризику відноситься недостатня кількість цільного зерна, фруктів, овочів і молочних продуктів, а також надмірна – приготованого м'яса, червоного м'яса і солодких напоїв.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

Виявилося, що серед дорослого населення США в 2019 році було діагностовано 80 110 випадків раку через погане харчування.

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Це відповідає рівню захворюваності пухлинами через алкоголь, що становить 4-6% розвитку онкологічних хвороб, діагностованих щорічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рак прямої кишки увійшов до трійки найбільш поширених онкологічних захворювань.

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