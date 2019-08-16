Названі "нічні" причини, що вказують на ризик появи раку

Вчені зі Швеції визначили, що жінки з важким апное уві сні мають підвищений ризик захворіти на рак.

Як повідомляє Medicalxpress, були вивчені дані про здоров'я 20 тисячі пацієнтів з обструктивним апное уві сні. У 2% з них були діагностовані онкологічні захворювання.

Дослідження показало, що похилий вік тісно пов'язаний з високим ризиком появи раку.

"Однак разом з тим коригування даних за віком, статтю, індексу маси тіла, наявності шкідливих звичок показала можливий зв'язок між переривчастою гіпоксією вночі і онкологією. Сильний зв'язок простежувався, в основному, у жінок. У чоловіків вона була слабшою. Результати вказують на те, що ризик захворіти на рак підвищується в два-три рази серед жінок з вираженим апное уві сні", – пояснили вчені.

Професор Людгер Гроті з з Гетеборзького університету підкреслив, що апное пов'язано з найбільш високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань у чоловіків.

"Але зв'язок апное і раку у жінок - відкриття. Причина цього поки не виявлено", – пояснив він.

Онкологія

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