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/Онкологія

Названа смертельна небезпека нічного світла від смартфона

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Світло від мобільного телефону або ноутбука може викликати порушення кровообігу і тим самим збільшувати ризик виникнення метастатичного раку молочної залози в кістках.

На щорічних зборах ендокринної суспільства в Новому Орлеані були представлені дані нового дослідження про вплив нічного світла на поширення раку, пише MedikForum.

Його автори встановили зв'язок між тьмяним нічним світлом (джерелом якого як правило є електронні гаджети) і прискореним метастазуванням раку.

Вчені відзначили, що багато пацієнтів, яким діагностують рак грудей, відчувають на собі вплив нічного світла. Їх сон псується в результаті стресу, і вони частіше вдаються до смартфонів і комп'ютерів, щоб провести безсонний час.

Названа смертельна небезпека нічного світла від смартфона

Etcetera

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Фахівці встановили, що для пригнічення росту метастатичної пухлини молочної залози необхідна наявність непошкодженого нічного циркадного протиракового сигналу мелатоніну. Нічне освітлення, в свою чергу, значно впливає на його виробництво, причому вплив руйнівний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з США дізналися, що блакитне світло від екрану смартфона викликає втрату зору.

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