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/ Онкологія

Названа смертельна небезпека лаку для нігтів

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Високотоксичні речовини в лаку для нігтів здатні провокувати онкологічні захворювання.

Так, наявність формальдегіду, толуолу і дибутилфталата створює небезпеку розвитку раку для людини, передає НТВ.

Токсикологи пояснили, що наслідки використання лаку можуть проявитися через багато років.

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"Велика ймовірність розвитку цирозу, велика ймовірність обструктивного бронхіту", – попередили вчені.

Також фахівці відзначили, що особливу небезпеку становлять лаки, у яких закінчився термін придатності. В цьому випадку можуть з'являтися нові токсичні сполуки. А, наприклад, такий компонент як дибутилфталат впливає на ендокринну та репродуктивну системи.

Лак для нігтів

Лак для нігтів

Як повідомляв OBOZREVATEL, знайдений спосіб швидкого лікування раку.

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медицина здоров'я як лікувати рак лікування раку рак
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Говорова Елена
Говорова Елена
Я об этом давно говорю, тут врачей не надо. Особенно эти гелевые лаки. Раньше хоть только ацетон, но и он был вредным. Посмотришь на передачах, бабки без зубов, но с черными когтями. Посмотрите на ногти английской королевы и её семьи. На руки элитных голивудских звёзд.
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