Названа смертельна небезпека лаку для нігтів

Високотоксичні речовини в лаку для нігтів здатні провокувати онкологічні захворювання.

Так, наявність формальдегіду, толуолу і дибутилфталата створює небезпеку розвитку раку для людини, передає НТВ.

Токсикологи пояснили, що наслідки використання лаку можуть проявитися через багато років.

"Велика ймовірність розвитку цирозу, велика ймовірність обструктивного бронхіту", – попередили вчені.

Також фахівці відзначили, що особливу небезпеку становлять лаки, у яких закінчився термін придатності. В цьому випадку можуть з'являтися нові токсичні сполуки. А, наприклад, такий компонент як дибутилфталат впливає на ендокринну та репродуктивну системи.

Лак для нігтів

Як повідомляв OBOZREVATEL, знайдений спосіб швидкого лікування раку.

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