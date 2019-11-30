Названа причина, чому чоловіки частіше за жінок хворіють на рак

Чоловіки хворіють онкологічними захворюваннями частіше жінок через мутації в гені TP53.

Як повідомили австралійські вчені, даний ген кодує білок р53, який часто називають "стражем генома" – p53 стежить за ушкодженнями ДНК, і якщо їх накопичується занадто багато, він зупиняє клітинний розподіл і включає програму апоптозу (клітинного самогубства), пише Nature.

Дослідники відзначають, що якщо ж р53 через мутації працює погано, або його в клітці дуже мало, в ДНК почнуть накопичуватися інші мутації, які можуть спровокувати нестримний раковий розподіл.

Вчені припустили, що мутації в ТР53 належать до числа переважно чоловічих, тому у них частіше розвиваються онкозахворювання.

Також дослідження показали, що у жінок мутовані Х-хромосомні гени, що впливають на р53, часто просто відключаються, і тому не можуть погано вплинути на р53. У чоловіків же такі гени продовжують працювати і після мутацій, збиваючи р53 з пантелику, що знову ж таки загрожує злоякісним переродженням клітин.

Онкозахворювання

Як повідомляв OBOZREVATEL, вченим вдалося розробити препарат, який блокує метаболізм глутаміну, необхідного ракової пухлини для зростання.

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