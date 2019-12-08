Названа невідома раніше причина раку

На ризик розвитку онкологічних захворювань впливають не тільки онкогени і гени-супресори пухлин, але і варіації в ДНК, які впливають на експресії цих генів.

Як передає "РІА Новини", до такого висновку прийшла міжнародна група дослідників, чия робота опублікована в журналі British Journal of Cancer.

Розуміння того, як послідовність білків ДНК, які не кодуютьюся, впливає на виникнення раку може вдосконалити генетичне сканування на визначення ризику розвитку онкологічного захворювання.

Вчені проаналізували понад шість мільйонів варіацій генів в 13 різних тканинах тіла людини, намагаючись з'ясувати, чи існує кореляція між наявністю певного відмінності послідовності ДНК і певною поведінкою генів.

В результаті дослідники виявили, що деякі послідовності пов'язані з онкогенами і генами, що пригнічують розвиток пухлини. Крім того, їм вдалося з'ясувати, що такі варіації в основному зустрічаються в регіонах ДНК, які відповідають за регуляцію імунної системи і специфічних для кожної з тканин внутрішньоклітинних процесів.

Ракові клітини російська газета

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