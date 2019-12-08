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/ Онкологія

Названа невідома раніше причина раку

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На ризик розвитку онкологічних захворювань впливають не тільки онкогени і гени-супресори пухлин, але і варіації в ДНК, які впливають на експресії цих генів.

Як передає "РІА Новини", до такого висновку прийшла міжнародна група дослідників, чия робота опублікована в журналі British Journal of Cancer.

Розуміння того, як послідовність білків ДНК, які не кодуютьюся, впливає на виникнення раку може вдосконалити генетичне сканування на визначення ризику розвитку онкологічного захворювання.

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Вчені проаналізували понад шість мільйонів варіацій генів в 13 різних тканинах тіла людини, намагаючись з'ясувати, чи існує кореляція між наявністю певного відмінності послідовності ДНК і певною поведінкою генів.

В результаті дослідники виявили, що деякі послідовності пов'язані з онкогенами і генами, що пригнічують розвиток пухлини. Крім того, їм вдалося з'ясувати, що такі варіації в основному зустрічаються в регіонах ДНК, які відповідають за регуляцію імунної системи і специфічних для кожної з тканин внутрішньоклітинних процесів.

Ракові клітини

Ракові клітини

російська газета

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лікування раку
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