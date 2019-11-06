Названа хвороба, яка потім викликає рак

Цукровий діабет 2-го типу дуже часто стимулює розвиток раку.

Результати відповідного дослідження опублікував журнал Американського національного інституту онкології, передає "МК".

Зокрема, з'ясувалося, що це захворювання може передувати раку підшлункової залози. На думку вчених, вірогідність виникнення цього виду онкології зростає у 2 рази після того, як лікарі виявляють діабет.

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Цукровий діабет може викликати рак Ілюстрація

У зв'язку з цим фахівці, що проводили дослідження, наполягають на систематичних профоглядах людей з діабетом 2-го типу. Раннє діагностування онкозахворювання збільшує шанси на успішне лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що правильно підібраний раціон може істотно знизити ризик розвитку раку легенів.

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