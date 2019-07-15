Вчені зі Швеції виявили, носії якої групи крові найбільш схильні до ризику ракових захворювань і навпаки.

Для цього дослідники з медичного факультету Каролінського інституту вивчили близько 1,1 млн медичних карт хворих за період більше 25 років, пише Hyser із посиланням на Національний центр біотехнологічної інформації США.

Як виявилося, найбільш часто діагноз "онкологія шлунка" ставився власникам другої групи крові. А ось найрідше рак виявляли у першої групи крові.

Названа група крові, невразлива для раку Nastroenie.tv

При цьому, медики прийшли до висновку, що ризик раку нівелюється у людей із другою групою крові за допомогою здорового способу життя.

Носії ж першої групи крові потрапляють в групу ризику, подібно людям з другою групою крові, ведучи нездоровий спосіб життя: зловживаючи курінням, алкоголем, шкідливою їжею і медикаментами.

Названа група крові, невразлива для раку РИА Новости

Також вчені виявили, що власники III і IV груп крові перебувають у групі ризику появи онкології підшлункової залози. Люди з I групою крові, які найменш схильні до раку, в свою чергу частіше страждають гастритом і виразковою хворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Європейського інституту онкології в Мілані виявили причину виникнення раку в людському організмі.

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