Названа дієта, яка знижає ризик смерті від раку

Низькожирова дієта сприяє зниженню ризику смерті від раку молочної залози.

Про це йдеться в дослідженні американських вчених, результати яких оприлюднять на зборах Американського товариства клінічної онкології в Чикаго.

Дослідження включало 48 835 жінок у віці від 50 до 79 років без раку молочної залози. Воно проводилося в рамках Ініціативи з охорони здоров'я жінок – глобального дослідження з вивчення впливу гормональної терапії, дієти і деяких харчових добавок на здоров'я понад 160 тисяч жінок у постменопаузі.

Учасниць випадковим чином розподілили на дві групи. Спочатку третину калорій з їх раціонів припадала на жири. Мета першої групи полягала в зниженні споживання жирів до 20% (від загальної добової калорійності) і збільшенні споживання фруктів, овочів та зернових. Контрольна група продовжувала харчуватися у звичний спосіб.

Після закінчення дослідження (через 8,5 років) частота нових випадків раку молочної залози в обох групах була приблизно однаковою. Однак у жінок з першої групи, у яких у проміжний період був діагностований рак молочної залози, ризик померти від будь-якої причини був нижче на 35% порівняно з контрольною групою.

Онкологія

Вчені з'ясували, що чим довше жінки дотримувалися низькожирової дієти, тим нижчим був ризик смерті протягом періоду дослідження (хоча не всі учасниці змогли знизити споживання жирів до 20%). Навіть через 20 років після закінчення дослідження у цих жінок був нижчий ризик смертності – на 15%, а ризик померти саме від раку молочної залози був на 21% нижче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіки у віці до 50 років схильні до вищого ризику захворювання раком кишечника, ніж старші покоління.

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