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/Онкологія

Названа дієта, яка знижає ризик смерті від раку

10.7тЧитати матеріал російською

Низькожирова дієта сприяє зниженню ризику смерті від раку молочної залози.

Про це йдеться в дослідженні американських вчених, результати яких оприлюднять на зборах Американського товариства клінічної онкології в Чикаго.

Дослідження включало 48 835 жінок у віці від 50 до 79 років без раку молочної залози. Воно проводилося в рамках Ініціативи з охорони здоров'я жінок – глобального дослідження з вивчення впливу гормональної терапії, дієти і деяких харчових добавок на здоров'я понад 160 тисяч жінок у постменопаузі.

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Учасниць випадковим чином розподілили на дві групи. Спочатку третину калорій з їх раціонів припадала на жири. Мета першої групи полягала в зниженні споживання жирів до 20% (від загальної добової калорійності) і збільшенні споживання фруктів, овочів та зернових. Контрольна група продовжувала харчуватися у звичний спосіб.

Після закінчення дослідження (через 8,5 років) частота нових випадків раку молочної залози в обох групах була приблизно однаковою. Однак у жінок з першої групи, у яких у проміжний період був діагностований рак молочної залози, ризик померти від будь-якої причини був нижче на 35% порівняно з контрольною групою.

Онкологія

Онкологія

Вчені з'ясували, що чим довше жінки дотримувалися низькожирової дієти, тим нижчим був ризик смерті протягом періоду дослідження (хоча не всі учасниці змогли знизити споживання жирів до 20%). Навіть через 20 років після закінчення дослідження у цих жінок був нижчий ризик смертності – на 15%, а ризик померти саме від раку молочної залози був на 21% нижче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіки у віці до 50 років схильні до вищого ризику захворювання раком кишечника, ніж старші покоління.

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Місце
США
Теги
як лікувати раклікування ракуонкологіядиета
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