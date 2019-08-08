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/ Онкологія

Названа дієта, яка допомагає здолати рак

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У профілактиці лікування онкологічних хвороб може допомогти вживання овочів і фруктів.

Таке харчування сприяє підвищенню ефективності хіміотерапії і променевої терапії при лікуванні раку. До такого висновку прийшли вчені зі США, передає Nature.

З раціону мишей виключили речовину метіонін, яка присутня в білкових продуктах. Їм не давали м'ясо, рибу і молочні продукти.

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З'ясувалося, що обмеження в раціоні амінокислоти метіоніну позитивно впливає на ефективність хіміотерапії і променевої терапії при лікуванні раку через контрольовані і відтворювані зміни одинвуглецевого метаболізму.

Системний метаболізм покращувався і у людей при обмеженні метіоніну. В цей же час посилювався ефект препарату 5-фторурацилу, який має протиракову дію.

Раніше вчені прийшли до висновку, що причиною виникнення онкологічних захворювань у людини є дисфункція гена TP53, який зазвичай зупиняє ріст і поділ клітин при її пошкодженні.

Дієта при раку

Дієта при раку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені сказали, як уберегтися від раку легенів.

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онкологія
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