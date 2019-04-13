Навіть рак! З'ясувалася небезпека потовиділення вночі

Фахівці назвали одну з ознак раку, яка проявляється вночі: про онкологічні захворювання може свідчити підвищене потовиділення під час сну.

Як пише британське видання Express, потовиділення може бути також викликано інфекціями, побічним ефектом від прийому ліків або менопаузою, але в деяких випадках воно все ж вказує на рак.

Медики рекомендують звернутися до лікаря, оскільки рясний нічний піт може виявитися раннім симптомом лейкемії, лімфоми, раку кісток, раку печінки або мезотеліоми.

Ракові клітини

Експерти поки не знають напевно, чому деякі види онкозахворювань викликають таку реакцію, але висловлюють припущення, що нічне потовиділення може свідчити про боротьбу організму з раком.

Також називаються інші можливі симптоми онкозахворювань, які не варто ігнорувати. До них відносяться біль і почуття кому в грудях, кашель, задишка, зміна функціонування кишечника, кровотеча і втрата ваги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кількість нових випадків захворювання на рак у 2018 році в світі збільшилося до 18 млн.

Східні регіони України сьогодні є лідерами за кількістю хворих на рак.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!