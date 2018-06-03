МОЗ взяв відповідальність за скандальну заяву зама Супрун

Міністерство охорони здоров'я України заявило, що стурбоване "поширенням уривків виступу" заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.

Йдеться про це заяву, зроблену заступником Уляни Супрун під час виступу в Рахунковій палаті України під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я для лікування громадян України за кордоном: "Відносно ефективності. Відносно нерезультативності і неекономно використанні грошей. У сухому залишку - 25 відсотків пацієнтів, власне, вмирають. тобто, кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони все у мруть без варіантів. І ефективність цієї програми нуль відсотків! " - заявив Лінчевський.

Прес-служба ж МОЗ стверджує, що ці слова вирвали із загального контексту діалогу з Рахунковою палатою України.

"Заступник міністра Олександр Лінчевський приносить вибачення за емоційні висловлювання, неприпустимо невдало використані при його доповіді для опису проблеми, що зачіпає занадто чутливі питання для пацієнтів, їх близьких і небайдужих громадян", - йдеться в повідомленні.

У відомстві закликали ЗМІ, політиків та інших громадян України запобігти подальші маніпуляції.

У МОЗ підкреслили, що некоректним є і припущення щодо високого рівня смертності (25%) серед пацієнтів, яких направляли на лікування за кордон.

"Оскільки всі пацієнти в рамках цієї програми знаходяться у важкому або вкрай важкому стані здоров'я, прогнозування успішності трансплантації і ймовірності настання рецидиву утруднено і залежить, в тому числі, і від якості забезпечення післяопераційного періоду після повернення в Україну. Всі ці випадки мають високі ризики, отже, частка випадків з ремісією на рівні 75% є високим результатом для подібної програми", - йдеться у заяві відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".