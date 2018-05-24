Когда мы здоровы, то почти не задумываемся о том, насколько это большое счастье – не знать, где находятся аптеки, сколько стоят лекарства или тем более - услуги врача.

Болезнь, как правило, настигает нас внезапно, вырывая из привычного ритма, ограничивая нашу работоспособность и возможность полноценно радоваться жизни. В панике мы готовы на все, лишь бы избавиться от недуга. Вот почему, столкнувшись с недомоганием, пациент становится легкой добычей мошенников, в том числе дипломированных.

О том, как ловко пользуются работники медицинской отрасли беспомощным положением пациентов и каковы наиболее популярные способы "развести" пациента на лишние расходы – расскажет "МедОбоз".

Чем больше дорогих анализов – тем лучше для врача

Хорошо, если диагноз прост и не вызывает никаких вопросов, - это означает, что не понадобится сложных анализов или исследований. Но хорошо для кого? Если, скажем, вы сломали ногу, то все вам потребуется для установления диагноза – это рентгеновский снимок. Лечение тоже просто – гипс и время приведут вас к выздоровлению. Для пациента, конечно, это хорошо. Но не для клиники.

Гораздо более выгодный для клиники пациент – тот, которому для установления диагноза требуется как можно больше анализов и исследований. Врачу нужно послать вас по большому кругу исследований и обследований, ведь у докторов обычно имеются соответствующие договоренности с различными лабораторными и диагностическими центрами, которые им платят процент от прибыли с каждого направленного пациента.

Представьте, например, что вас мучает боль в ноге, а причина ее возникновения неизвестна. Такой пациент – просто находка, ведь чтобы вылечить его, можно провести множество исследований. Какие именно – расскажем далее.

Дорогостоящее МРТ никогда не повредит

Самое дорогое, безотказное и безвредное исследование – это, конечно же, исследование при помощи магнитно-резонансной терапии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ).

Кроме дороговизны, этот метод также отличает надежность и разрекламированность, что значительно облегчает задачу врача – уговорить на нее пациента. Современные агрегаты МРТ и КТ буквально видят человека насквозь и способны выявить такие отклонения в вашем организме, которые не покажет ни один самый современный рентгеновский аппарат или УЗИ.

Врач начинает убеждать пациента, что ему просто необходимо пройти МРТ, даже если у него вскочил прыщик – ведь этот волшебный аппарат наверняка сможет найти самую потаённую причину возникновения этого прыщика, что прямо-таки спасёт ему жизнь!

Это мнение среди обывателей активно поддерживают в медцентрах, предоставляющих услуги анализа с помощью МРТ. 99% этих агрегатов в Украине находятся частных медучреждениях, и исследования на нем стоят тысячи гривень. Однако спрос на них не падает: некоторые клиники работают даже ночью, делая большие скидки клиентам – все для того, чтобы не простаивало дорогостоящее медицинское оборудование.

Виктор Литвиненко поясняет: "МРТ и КТ на самом деле довольно информативны. Однако, в то же время, как показывает практика, часто их назначение абсолютно неоправданно. Клиники к сожалению, злоупотребляют назначением данного вида исследований, видя болезни даже в тех органах, где их ничего никогда не беспокоило".

Нам рассказали об интересном научном исследовании: группе из 100 испытуемых была сделана МРТ-диагностика позвоночника, результаты которой были отданы врачам – невропатологам. Мнимых пациентов до этих исследований ничего не беспокоило – они чувствовали себя абсолютно здоровыми. Однако, изучив результаты МРТ этих здоровых людей, почти у 70% из них врачи обнаружили значительные отклонения от нормы, включая межпозвонковые грыжи, ущемления и даже воспалительные процессы в межпозвоночных дисках.

Как видим, медики поставили такие диагнозы, при которых показана срочная операция. Но ведь ни одни нормальный врач не отправит на операцию пациента, который не имеет никаких жалоб на самочувствие. О какой операции в таком случае может идти речь?

Канцерофобия – золотое дно для врачей

Хотя сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 26% смертей в мире, больше всего на свете пациенты боятся умереть от рака, смертность от которого в среднем занимает лишь от 3 до 4% от общего числа смертей. Благодарить за это нужно частные клиники, специализирующиеся на лечении онкологических заболеваний, от рекламы которых уже пестрит в глазах.

Страх умереть от рака настолько распространен, что даже существует термин для боящихся заболеть раком – канцерофобия.

Мнительность таких пациентов является прекрасной кормушкой для медиков, желающих подзаработать на чужих страхах. Особой популярностью у таких эскулапов в наше время является изобретение анализов крови – "онкомаркеров", которые якобы чуть ли не в домашних условиях могут показать, насколько велик риск заболеть тем или иным видом рака. Естественно, все они стоят немалых денег.

Бешеный рост спроса на такие услуги вызвала нашумевшая история Анджелины Джоли, которая в страхе перед раком, от которого умерли ее мать и тетя, решилась на удаление обеих молочных желез и даже яичников. Канцерофобия у женщин, боящихся рака именно этих органов, даже получила особое название – "синдром Анджелины". Дамы бегут сдавать анализ на "онкомаркеры", и если исследование демонстрирует риски более 50% - настаивают на аналогичной процедуре удаления "подозрительных органов".

Конечно, добросовестный врач никогда не станет поддерживать эти панические настроения, ведь на самом деле эффективность таких анализов весьма сомнительна. Честные врачи утверждают: в данный момент медицине неизвестны такие анализы крови, которые позволяли бы хотя бы с 90% достоверностью выявить рак по "опухолевым маркерам". Более-менее достоверный анализ в этом роде – исследование на уровень простатспецифического антигена (ПСА). Делается он только у мужчин, так как может со значительной долей вероятности заболевание раком простаты. Однако сам по себе он неинформативен и всегда должен дополняться другими методами медицинских исследований – УЗИ, тот же МРТ.

Любые другие выявления рака "по 1 капле крови" являются профанацией и являются всего лишь способом заработать на мнительности пациентов, - утверждают опытные врачи-онкологи.

К сожалению, канцерофобия все еще является отличным источником дохода в том числе для частных клиник, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний. Нередки случаи, когда доктора, работающие в обычных клиниках, начинают пугать опасностью заражения раком и направлять перепуганных пациентов на некие исследования в частные онкоцентры. После нескольких месяцев и анализов, отдав минимум несколько тысяч гривень за дорогостоящие анализы и исследования, пациент узнает правду, - что он абсолютно здоров – и его счастью нет предела.

В итоге все довольны: пациент – тем, что казался здоров, клиника – тем, что заработала на простофиле, а врач первого звена – тем, что получил мзду от частной клиники за своевременное направление богатого и перепуганного пациента.

Стоматология: можно ли вылечить один зуб по цене двух

Стоматология – одно из самых популярных, и в то же время наиболее прибыльных направлений медицины. Зубная боль является одной из наиболее мучительных, и человек не может ни спокойно жить, ни спать, ни есть, имея больные зубы.

От здоровья зубов зависит и здоровье других жизненно важных органов, в первую очередь – желудочно-кишечного тракта. Поэтому пациент скорее сэкономит на чем-то ином, чем на решении своих стоматологических проблем.

Услуги дантиста вовсе не дешевы, и довольно сильно бьют по семейному бюджету. В то же время обмануть при оказании стоматологических услуг довольно просто – ведь вы не видите, какие именно материалы использует стоматолог, какой объем оказания услуги нужен и что вам на самом деле показано.

В числе популярных способов обмана пациента стоматологами:

- обман на применении материалов (вместо дорогих - дешевые);

- обман на объеме необходимого лечения кариеса (вместо пломбировки маленького пятнышка -пломба ставится на весь зуб, а иногда даже на здоровый зуб);

- обман на протезировании зубов – манипуляции и обман со стоимостью работ, материалов, необходимости в тех или иных лечебных процедурах, и т.д.

Советы бывалых – как избежать обмана в частных клиниках

Конечно, от всех врачебных обманов уберечься практически невозможно, поскольку медицина – слишком специфическая область знаний. Кроме того, доверие между врачом и пациентом являются залогом успешного лечения. Как же можно себя обезопасить от мошенников от медицины и врачебных "разводов"?

Прежде всего – выбирайте тех врачей, которые детально обосновывают свои решения и предложения по диагностике. Чем больше врач вам рассказывает о вашем состоянии, чем с большей готовностью отвечает на любые вопросы, тем больше вы можете быть уверены: он искренен и ему нечего скрывать.

Опирайтесь на свои ощущения: если вы хорошо себя чувствуете, то не стоит поддаваться панике и бросаться сдавать кровь на выявление онкомаркеров по нескольку раз в год. Иными словами, не уподобляйтесь Анджелине Джоли: не стоит ложиться под нож каждый раз, как у вас засосет под ложечкой. Помните: хирургическое вмешательство –очень опасная процедура само по себе и может вызвать серьезные последствия даже для здорового организма.

Если в частной клинике вам навязчиво предлагают комплексные обследования, не давая детальных пояснений, чем это может быть вызвано, то, по крайней мере, обратитесь в государственную клинику по месту жительства. На самом деле часто обычные семейные врачи могут дать дельный совет, касающийся вашего здоровья, ведь они знают вас много лет и не имеют материальной заинтересованности в "разведении" пациента на крупную сумму.

И уж, конечно, такой врач не станет направлять вас на дорогостоящее МРТ из-за банальной головной боли, как в 99% случаев делают в частных клиниках.