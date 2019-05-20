Мати побачила рак у дочки по фото її очей

Мама звернула увагу на дивне "примарне" біле світіння в оці дочки на фотографії і забила тривогу. Після обстеження з'ясувалося, що у дівчинки агресивний рак очей – ретинобластома.

П'ятирічній Ізабель Перрен із Квінсленда поставили діагноз ретинобластома, і їй довелося видалити око. Але лікарі відзначають, що завдяки вчасному зверненню по допомогу, лікування було успішним.

Ізабель Перрен

Мама Ізабель - Келлі Перрен - каже, що вона захвилювалася після того, як помітила на фото зі спалахом світлу пляму на зіниці дочки. При цьому на фотографіях без спалаху нічого особливого видно не було.

Ізабель Перрен

Ізабель Перрен

Насправді у дівчинки виявилися множинні пухлини в обох очах, і її ліве око замінили протезом.

Незважаючи на те, що довелося пережити їх сім'ї, Келлі Перрен з гордістю сказала: "Дочка вміє читати, вона вміє писати, і вона все ще може вчитися".

Келлі Перрен з донькою Ізабель

Ретинобластому буває важко виявити, але експерти відзначають, що завдяки фотографіям зі спалахом можна запідозрити наявність хвороби на ранніх стадіях, оскільки спалах "висвітлює пухлини", пише The Sun.

Агресивний рак очей, як правило, вражає дітей у віці до п'яти років, але сучасна медицина може гарантувати успішне лікування 9 пацієнтам з 10.

"Цю хворобу необхідно діагностувати як можна раніше. Пухлина може збільшуватися в розмірах вдвічі дуже швидко. У деяких дітей через такий вид раку розвивається косоокість", - сказала доктор Джейн Камулья.

Мама врятованої дівчинки закликає батьків бути уважнішими і негайно реагувати, якщо з'явилися будь-які з ознак ретінобластоми.

"Не чекайте, поки хто-небудь інший помітить це, не тягніть з діагностикою", - додала Келлі Перрен.

Ретинобластома розвивається в світлочутливій оболонці ока, що зветься сітківкою.

Часто хвороба є успадкованою, але буває, що цей вид раку розвивається через мутації гена плода на ранніх стадіях розвитку в утробі матері.

Основні ознаки, при яких слід звернутися за медичною допомогою:

- Косоокість;

- Світлі відблиски в зіниці, особливо на фотографіях зі спалахом.

Пам'ятайте, що здорові очі при спалаху на фото виглядають червоними, а не білими.

У дитини з ретинобластомою погіршується зір, в деяких випадках очі можуть бути червоними і запаленими.

Експерти кажуть, що багато батьків не знають, що косоокість є симптомом смертельного раку очей.

"У Великобританії в однієї дитини в тиждень діагностується ретинобластома, це близько 50 випадків на рік, це дуже рідкісна хвороба. У більшості випадків причиною косоокості є не рак", - зазначив головний виконавчий директор Дитячого фонду по боротьбі з онкологічними захворюваннями Патрік Тонкс.

"Однак ми закликаємо батьків все ж показати дитину лікарю, якщо у неї є косоокість або будь-які інші проблеми з очима, це необхідно, щоб виключити будь-що серйозне", - додав Тонкс.

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