Літній барбекю: вчені розповіли про шкоду смаженого м'яса

Приготування м'яса на грилі може підвищити ризики розвитку раку.

Спеціалісти із Американського інституту дослідження раку пояснюють це утворенням речовин, які утворюються при приготуванні продукту в такий спосіб, повідомляє La Repubblica.

Їх занепокоєння експертів пов'язано з поліциклічними ароматичними вуглеводами (ПАВ) і гетероциклічними амінами (ГЦА).

Відтак, ПАВ утворюються, коли спалюється будь-який тип органічної речовини, головним чином жиру, який виділяється з м'яса при смаженні. Смачну і хрустку скоринку забезпечують ГЦА, які утворюються під час приготування м'яса, птиці та риби при високих температурах. Ці сполуки є потенційними канцерогенами.

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Вони попереджають, що маринувати продукти потрібно в холодильнику з вином, тому що це створює захисний бар'єр навколо м'яса, і використовувати спеції, оскільки вони багаті антиоксидантами, які захищають від токсичних речовин.

Раніше MedOboz писав, що вчені виявили в м'ясі, рибі і шоколаді поліфторалкільні речовини, які пов'язані з раком нирок, ускладненнями при вагітності і високим рівнем холестерину в крові.

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