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Лікування раку: Україна близька до революційного відкриття

1.3тЧитати новину російською

Українські вчені близькі до винаходу ліків від раку шкіри.

Як говориться в сюжеті ТСН, вони натрапили на дивовижні властивості антарктичної рослини - щучника, кілька зразків якого полярники привезли до Києва, і тепер вирощують в Інституті молекулярної біології. Рослина не замерзає при температурі -40°С у вакуумі, найближчим часом учені хочуть пересадити її гени звичним злаковим, зокрема, пшениці.

"Коли озимі вирощуються, вони вирощуються в різних умовах. Іноді, буває, не випадає сніг. Якщо навіть вдасться прямі гібриди отримати, то вони вже будуть набагато стійкіші та зможуть виживати в наших умовах за будь-яких перепадів", - пояснила біолог Оксана Пороннік.

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За словами дослідника, щучник може бути використаний як протимеланомний природний засіб. Рослину було перевірено на клітинах людини, і це дало певний ефект.

Для завершення роботи вченим потрібно розшифрувати весь геном щучника, але на це поки не вистачає коштів та обладнання. Незважаючи на це, вчені сповнені ентузіазму і сподіваються, що ці проблеми можна буде вирішити з урахуванням масштабних наслідків, які принесе успішне завершення проекту.

Нагадаємо, раніше біологам вперше вдалося змусити імунітет повністю знищити рак грудей.

Читайте всі новини по темі "онкологія" на сайті "Обозреватель".

Теми
онкологіяБоротьба з онкологією
Місце
Україна
Об'єкт
рак
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