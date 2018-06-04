Лікування раку: стало відомо про революційний досягненні

Американським молекулярним біологам вперше вдалося змусити імунітет повністю знищити рак грудей.

Вони успішно "перепрограмували" імунні клітини, які викорінили пухлину і всі її метастази з грудей жінки, яка після лікування прожила вже майже два роки, йдеться в статті Nature Medicine.

"Ми стоїмо на порозі нової великої революції в боротьбі з раком - тепер у нас є можливість націлювати імунну систему на боротьбу з безліччю різних мутацій", - заявив канадський онколог Лазло Радванія.

"Скоро у медиків з'явиться можливість боротися з тими видами раку, які раніше вважалися невиліковними через те, що вони можуть легко накопичувати нові мутації", - додав він.

Суть імунотерапії полягає в тому, що вона намагається "налаштувати" імунітет людини на ракові клітини з використанням різних антитіл і живих мікробів.

Є кілька видів імунотерапії, які успішно пройшли клінічні випробування. Велика частина з них являє собою синтетичні антитіла, які чіпляються за ракові клітини і роблять їх "видимими" для імунної системи.

Раніше MEDOBOZ повідомляв, що вчені знайшли кардинально новий спосіб лікування раку без хіміотерапії.