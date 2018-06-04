При проведенні практичних вправ в рамках мультикритеріального аналізу прийняття рішень (MCDA) для впровадження прозорих критеріїв для аналізу лікарських засобів з ціллю включення їх до Національного переліку та в програми реімбурсації (2-й день тренінгу USAID в рамках проекту SafeMed) стало очевидним, що в рамках MCDA такі онкологічні та орфанні лікарські засоби опиняться за межами цих переліків.

В Україні вже давно точилася дискусію стосовно державних програм по певним захворюванням (в тому числі і по онкології). Детальний розбір нових наукових методів ще раз підтвердив думки ряду провідних фахівців та експертів, що в рамках Національного переліку та в програми реімбурсації питання доступу онкологічних хворих до лікарських засобів для лункування цій групи хвороб навряд чи вдасться.

Чи є вихід з такої ситуації? Звісно є підходи, які були опробуванні в ряді розвинутих країн. Якщо взяти за приклад Англії. В Англії система фінансування лікарських засобів для лікування онкохворих робиться у вигляді спеціальної програми, яка нагадує державно-приватне партнерство (є деякі юридичні відмінності між Англією та ЄС). Наприклад, Фонд лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань (CDF - Cancer Drugs Fund) є джерелом фінансування лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань в Англії. Принципи роботу фонду працювали ще й в 2010 році. 29 липня 2016 року почав діяти новий підхід до оцінки і фінансування онкологічних лікарських засобів в Англії, який був розроблений як відповідь на численну критику по недостатньому і несвоєчасному доступу хворих до онкопрепаратів в Англіі.

NHS England (Служба Здоров’я Англії) і Національний інститут охорони здоров'я (NICE) працюють в партнерстві з фармацевтичними компаніями для усунення невизначеності щодо ефективності нових методів лікування раку. Зазвичай це пов'язано зі збором додаткових даних під час періоду керованого доступу, коли пацієнти можуть отримати доступ до лікування. Додаткові дані допомагають NICE приймати рішення про необхідність регулярного фінансування нового лікування. Новий підхід забезпечує більш ранній доступ до лікування.

В Англії були вироблені нові підходи до фінансування лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань і були внесені зміни, призначені для досягнення трьох основних цілей, серед яких є і така: "пропонувати тим фармацевтичним компаніям, які готові проводити відповідальну політику щодо ціноутворення своє продукції, новий швидкий шлях до фінансування NHS для кращих і найбільш перспективних ліків за допомогою прискореного процесу оцінки NICE і нової схеми доступу, керованої CDF.

Тобто питання вирішується спеціальною державною програмою, а не в рамках звичайної системи фінансування NHS England.

Це є прикладом державно-приватного партнерства, яке дозволяє вирішити питання щодо фінансування лікування онкологічних хворих. Якщо брати Україну, то в рамках Національного переліку та системи реімбурсації в тому вигляді, в якому вони є зараз, навряд чи вдасться налагодити систему фінансування лікування онкологічних хворих. Необхідні спеціальні державні програми програми в партнерстві із зарубіжними та українськими організаціями і фармацевтичними компаніями.

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