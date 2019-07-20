Лікарі з'ясували найпершу ознаку раку

Ясна, що кровоточать, є найбільш раннім симптомом, який може свідчити про ознаки лейкемії.

Як передає topnews, цей вид раку починає розвиватися через неконтрольоване розмноження певних клітин в організмі, які руйнують здорові тканини навколо них.

Під лейкемією мають на увазі клональне злоякісне захворювання кровотворної системи, яке може прогресувати стрімко і агресивно.

За словами експертів, якщо зуби людини в хорошому стані, але при цьому у неї є проблема з яснами, це говорить про те, що "в її організмі щось не так".

Також захворювання ясен може бути ознакою діабету, однак для постановки точного діагнозу все одно необхідно здати кров на аналіз.

Іншими симптомами лейкемії є блідість шкіри, незвичні кровотечі, невеликі синці, що що виникають самі по собі, біль в кістках, підвищена пітливість вночі і рецидивні інфекції.

ілюстрація hightech.fm

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали групи крові, які найбільш схильні до ризику ракових захворювань і навпаки.

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