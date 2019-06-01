Лікарі знайшли ефективний спосіб лікування раку грудей

Вчені провели дослідження нового препарату з назвою рібоцікліб, який значно підвищив виживаність пацієнток з діагностованим раком грудей.
Експерти вивчили вплив ліків на жінок з HER2-негативним раком, чутливим до гормональної терапії, повідомляє NBC News.
Їх розділили на дві групи: одна отримувала традиційну гормональну терапію, щоб зменшити кількість естрогену в організмі, який живить ракові клітини.
Ілюстрація. Лікування раку
Pixabay
Друга група додатково приймала препарат рібоцікліб. З'ясувалося, що через три з половиною роки після початку тестів в першій групі в живих залишилися 46% пацієнток, а в другій – 70%.
При цьому підкреслюється, що дослідження проводилося з молодими жінками, у яких ще не настала менопауза і пухлини яких метастазували або проросли в інші частини тіла.
"Це важлива група для дослідження, так як запущений рак грудей – одна з основних причин смерті від раку у жінок від 20 до 59 років, і велика частина таких пухлин сприйнятлива до гормональної терапії", – розповіла керівник дослідження Сара Гервіц, онколог центру вивчення ракових захворювань каліфорнійського університету Лос-Анджелеса.
Експеримент спонсорував компанією Novartis, яка і виробляє рібоцікліб. Його результати будуть опубліковані в New England Journal of Medicine.
Ілюстрація. ліки
Pixabay
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