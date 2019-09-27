Лікарі в шоці: у Львові новонародженому видалили пухлину вагою в півтіла

Лікарі Львівської обласної дитячої лікарні 14 вересня прооперували новонародженого хлопчика Івана, видаливши йому величезну пухлину – куприкову тератому, вагою в 2430 гр.

Як повідомляє Zaxid.net, вона становила 57% маси тіла дитини.

Журналісти відзначили, що й акушер-гінекологи, які приймали пологи, і дитячі хірурги, які проводили операцію, вперше в своїй практиці бачили малюка з такою тератомою, яка була набагато більшою за вагу самої дитини.

Новонароджений, якому видалили пухлину zaxid.net

Відзначається, що пологи й операція пройшли успішно. За словами лікарів, усе найстрашніше позаду.

Як розповіла виданню 25-річна мати дитини, вперше про пухлину вона дізналася на 19 тижні вагітності, але вирішила залишити дитину. Тератома росла швидше за самого малюка.

Дівчина розповіла, що рідні допомогли знайти у Львові лікарку, яка проводила схожі операції. Вони з нею зв'язалися і поїхали на консультацію.

Пологи у жінки почалися передчасно. Їй зробили кесарів розтин.

"Якби жінка доходила до кінця терміну вагітності, то невідомо, до яких розмірів виросла б тератома, і що тоді було б з дитиною і мамою", – розповів виданню начмед Псковського обласного перинатального центру Роман Мацюра.

Повідомляється, що вага хлопчика разом із пухлиною становила 4280 г. "Швидка" доставила його з перинатального центру у Львівську міську дитячу лікарню і лікарі тут же почали готуватися до операції, оскільки тератома становила загрозу для роботи внутрішніх органів.

Як повідомляє видання, операція була досить складною, оскільки треба було з'єднати всі судини, які у недоношеної дитини дуже дрібні.

Після видалення пухлини малюк важив всього 1850 гр, а пухлина 2280 гр.

У понеділок, 25 вересня, Іван разом із мамою був переведений із реанімації у звичайну палату, результати гістології показали, що пухлина доброякісна і надалі дитина буде нормально розвиватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були опубліковані 10 способів, за допомогою яких можна розпізнати рак у дитини на ранніх стадіях.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!