Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкологія

Лікарі в шоці: у Львові новонародженому видалили пухлину вагою в півтіла

6.6т Читати матеріал російською

Лікарі Львівської обласної дитячої лікарні 14 вересня прооперували новонародженого хлопчика Івана, видаливши йому величезну пухлину – куприкову тератому, вагою в 2430 гр.

Як повідомляє Zaxid.net, вона становила 57% маси тіла дитини.

Журналісти відзначили, що й акушер-гінекологи, які приймали пологи, і дитячі хірурги, які проводили операцію, вперше в своїй практиці бачили малюка з такою тератомою, яка була набагато більшою за вагу самої дитини.

Новини
"Жодних пухлин не було": друзі назвали переломний момент у хворобі Заворотнюк

Новонароджений, якому видалили пухлину

Новонароджений, якому видалили пухлину

zaxid.net

Відзначається, що пологи й операція пройшли успішно. За словами лікарів, усе найстрашніше позаду.

Як розповіла виданню 25-річна мати дитини, вперше про пухлину вона дізналася на 19 тижні вагітності, але вирішила залишити дитину. Тератома росла швидше за самого малюка.

Дівчина розповіла, що рідні допомогли знайти у Львові лікарку, яка проводила схожі операції. Вони з нею зв'язалися і поїхали на консультацію.

Пологи у жінки почалися передчасно. Їй зробили кесарів розтин.

Новини
У 10-річної дівчинки вирізали двокілограмову пухлину із зубами всередині

"Якби жінка доходила до кінця терміну вагітності, то невідомо, до яких розмірів виросла б тератома, і що тоді було б з дитиною і мамою", – розповів виданню начмед Псковського обласного перинатального центру Роман Мацюра.

Повідомляється, що вага хлопчика разом із пухлиною становила 4280 г. "Швидка" доставила його з перинатального центру у Львівську міську дитячу лікарню і лікарі тут же почали готуватися до операції, оскільки тератома становила загрозу для роботи внутрішніх органів.

Як повідомляє видання, операція була досить складною, оскільки треба було з'єднати всі судини, які у недоношеної дитини дуже дрібні.

Після видалення пухлини малюк важив всього 1850 гр, а пухлина 2280 гр.

Новини
В Україні народилася дівчинка з пухлиною-монстром: моторошні деталі

У понеділок, 25 вересня, Іван разом із мамою був переведений із реанімації у звичайну палату, результати гістології показали, що пухлина доброякісна і надалі дитина буде нормально розвиватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були опубліковані 10 способів, за допомогою яких можна розпізнати рак у дитини на ранніх стадіях.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Львів
Тег
лікування раку
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Udmurt Anti
Udmurt Anti
Побажаємо Іванкові і матусі здоров"я і вдачі, лікарям - успіхів і вдосконалення, автору текста - більше уважності - "Псковский перінатальний" замінити на Львівський.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини