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/Онкологія

Лікарі назвали ранні симптоми раку

1.1тЧитати матеріал російською

Онкологи назвали ранні симптоми прояву онкологічних захворювань.

Лікарі відзначили, що потрібно проходити медогляди, щоб не виявити рак на стадії, коли медицина вже безсила, передає "МК".

Першим симптомом часто є хронічна втома. При перших її проявах потрібно звертатися до лікарів.

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Також різкі скачки зміни ваги говорять про серйозні порушення в роботі організму. Найчастіше саме цей симптом пов'язують з онкологічним захворюванням.

Симптомом є постійні або періодичні болі, коли є дискомфорт у певній частині тіла. Лікарі наголошують, що будь-який біль, який відчувається протягом періоду часу, ненормальний.

Крім того, новоутворення на шкірі завжди вказують на дисбаланс в організмі. Будь-які гнійники, родимки, фурункули і навіть прості прищі свідчать про внутрішні проблеми.

Ще варто звернути увагу на підвищену температуру в межах 37 з невеликим градусів.

Медогляд у лікаря

Медогляд у лікаря

Серед інших симптомів називаються безпричинний "кашель курця", прискорене сечовипускання, особливо з присутністю в сечі крові, а також набряки, які в деяких випадках також можуть говорити про серйозне захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що українців масово косить рак.

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