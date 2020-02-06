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/ Онкологія

Лікарі назвали корисні і шкідливі продукти в разі раку грудей

1.4т
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Лікарі порадили для зниження ризику захворювання на рак молочних залоз правильно харчуватися та обмежити вживання алкоголю.

Як пише The Health Site, медики дали корисні поради, які знижують ризик онкологічних захворювань.

Так, потрібно додасть в раціон харчування більше фруктів і овочів. Вони містять антиоксиданти. Наприклад, бета-каротин в моркві пов'язаний зі зниженням ризику раку грудей.

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Необхідно вживати більше пісних білків. Адже вони ідеально зберігають відношення маси тіла до маси м'язів. Білок міститься не тільки в м'ясі, але в рибі, морепродуктах, яйця, бобах і квасолі, насінні, горіхах, сої та молочних продуктах.

Також медики порадили їсти частіше цільнозернові продукти. Високий вміст харчових волокон в раціоні впливає на гормональні наслідки раку грудей і інших пухлин, залежних від гормонів.

При цьому потрібно уникати вживання червоного м'яса. Так, деякі вчені знайшли зв'язок між червоним м'ясом і підвищеним ризиком раку грудей. А приготування м'яса при високій температурі може призвести до виділення токсинів.

Продукти харчування

Продукти харчування

Крім того, алкоголь краще зовсім виключити з раціону, або обмежити до мінімуму. Надмірний рівень спиртних напоїв є одним з дуже добре вивчених факторів ризику розвитку раку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ попередили про стрімке зростання онкології.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
харчування продукти їжа хвороба медицина продукти від раку рак лікування раку
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