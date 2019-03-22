Лікарі б'ють на сполох: в Україні не вистачає донорів крові

У Києві катастрофічно не вистачає донорів. У столичних лікарнях банки крові стоять практично порожні.

Рідні та близькі пацієнтів буквально з миру по нитці збирають кров, йдеться в сюжеті ТСН.

Так, 17-річний Влад, котрий страждає на лейкоз, розповів, що шукав донорів крові через соціальні мережі. Йому двічі в тиждень вливають тромбоконцентрат, оскільки власний кістковий мозок тромбоцитів не виробляє.

Лікар хлопця підтвердив: незважаючи на величезну базу з тисячі осіб, в основному пошуки крові лягають на плечі родичів пацієнтів. Здавати кров регулярно приходять у середньому десять чоловік у день.

"Люди не йдуть здавати кров, бо просто не знають, наскільки це потрібно. Так вважають онкохворі діти, які потребують щоденних переливань, щоб вижити. Їхні лікарі розповідають: ситуація з донорською кров'ю навіть у столиці катастрофічна. Донорів доводиться вмовляти знайти декілька хвилин для здачі крові, й часто банки крові навіть у столичних лікарнях напівпорожні", – йдеться в сюжеті.

Зазначається, що вартість відбору, обробки та зберігання однієї порції тромбоконцентрату державі обходиться в десять тисяч гривень. Найдорожче в процесі – одноразова система для сепаратора і знезараження. Термін зберігання кожної дорогоцінної дози – всього п'ять днів, а зробити запаси неможливо.

Донор крові

Лікар-онколог київської лікарні каже, що в Україні немає культури донорства.

"Якщо запитати у батьків, чи були вони активними донорами до того, як трапилося нещастя з їхньою дитиною, то 98% скажуть, що ні", – підкреслив доктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла закон, яким змінила правила трансплантації донорських органів.

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