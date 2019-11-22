"Наживаються на вас!" Соколова, яка перемогла рак, розвінчала міф про легалізацію марихуани в Україні

Журналістка Яніна Соколова, яка поборола рак, виступила за легалізацію медичної марихуани в Україні.

Про важливість прийняття в країні відповідного закону вона розповіла в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 22 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Жінка принесла із собою конопляну електронну сигарету, яка вартує, за її словами, 25 доларів.

Яніна Соколова Скрін відео

Журналістка підкреслила, що медична марихуана "ніяк не пов'язана з негативно розрекламованими в суспільстві" моментами. Ці наркотики можуть знеболити хворих на онкологію, аутистів, важко поранених, наприклад, після ампутацій, військових.

"В Україні немає доступу до медичного каннабісу. Перед вами людина, яка за цей рік пережила рак, у мене було чотири хіміотерапії, я знаю, що я говорю і що це за біль", – сказала Соколова.

"Знеболювання може полегшити хворим життя, крім того, це дуже дешево", – додала вона, вказавши на величезну корупцію в цій сфері, на якій наживаються, зокрема, керівники великих підприємств із виробництва медикаментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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