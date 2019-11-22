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/ Онкологія

"Наживаються на вас!" Соколова, яка перемогла рак, розвінчала міф про легалізацію марихуани в Україні

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Журналістка Яніна Соколова, яка поборола рак, виступила за легалізацію медичної марихуани в Україні.

Про важливість прийняття в країні відповідного закону вона розповіла в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 22 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Жінка принесла із собою конопляну електронну сигарету, яка вартує, за її словами, 25 доларів.

Новини
Легалізація марихуани в Україні: в Раді анонсували прорив

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скрін відео

Журналістка підкреслила, що медична марихуана "ніяк не пов'язана з негативно розрекламованими в суспільстві" моментами. Ці наркотики можуть знеболити хворих на онкологію, аутистів, важко поранених, наприклад, після ампутацій, військових.

"В Україні немає доступу до медичного каннабісу. Перед вами людина, яка за цей рік пережила рак, у мене було чотири хіміотерапії, я знаю, що я говорю і що це за біль", – сказала Соколова.

"Знеболювання може полегшити хворим життя, крім того, це дуже дешево", – додала вона, вказавши на величезну корупцію в цій сфері, на якій наживаються, зокрема, керівники великих підприємств із виробництва медикаментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Свобода слова Савіка Шустера здоров'я
Особи
Савік Шустер Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
рак марихуана видео
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