Лазер, уколи краси й рак: онколог розповів про небезпеку косметичних процедур

Сьогодні, щоб стати неперевершеною красунею, вже не обов'язково проводити години біля косметичного столика за масками, самомасажем, епіляцією тощо. Всі питання за короткий час можна вирішити в салоні краси в кабінеті косметолога: кілька уколів в обличчя, кілька лазерних процедур по тілу – "і картина маслом".

Але безпека всіх сучасних благ у багатьох викликає питання. І річ не в їхній болючостї й алергіях, а в ризику розвитку небезпечних захворювань, зокрема, онкологічних.

Онколог Олександр Яцина розповів журналісту MedOboz, наскільки небезпечні сучасні процедури краси.

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Лазерні маніпуляції

За допомогою лазерних випромінювань можна вирішити багато косметичних питань: видалити зайве волосся, позбутися від родимок і шрамів, вивести татуювання, розгладити зморшки тощо.

"З точки зору ризику розвитку раку, найбільш небезпечним є високочастотне іонізувальне випромінювання – рентгенівські та гамма-промені. Коли воно пронизує тіло, це може призвести до прямого пошкодження клітинної ДНК й спровокувати розвиток злоякісних пухлин. Лазерне ж випромінювання, що використовується в косметичних процедурах, не є іонізувальним, впливає тільки на шкіру і не викликає ушкодження або мутації ДНК", – стверджує медик.

Однак, за його словами, дуже важливо, кому ви довіряєте своє тіло. Так, плануючи лазерні процедури, варто звертатися до професіонала, лікаря, який здатен визначити: можна проводити бажану процедуру в конкретному випадку чи ні. А за підозри будь-якого злоякісного процесу (як-от під час видалення родимки) спрямує на потрібні обстеження і до правильних фахівців. Непрофесіонал, який просто навчився проводити такі процедури (по суті, користуватися апаратом) просто проведе сеанс, не заморочуючись, що звичайна на вигляд родимка може виявитися злоякісним новоутворенням.

Ін'єкційна косметологія

Уколи краси здатні повністю замінити маски для догляду за обличчям та волоссям, руки масажиста й багато іншого, допомагаючи поліпшити стан шкіри і локонів, а також позбавити від зморшок і пігментації.

"Дослідження, які б вказували на зв'язок між застосуванням гіалуронової кислоти і ризиком виникнення (саме виникнення, а не прискорення зростання ракових клітин, що вже утворилися), відсутні. Існує думка, що рак може виникнути на місці пошкодженої родимки (не завжди, але ризик є). Щоб уникнути будь-яких ризиків, будь-яка ін'єкція має проводитися якомога далі від пігментованих ділянок шкіри", – пояснив онколог.

Загалом, як зазначає лікар, будь-які висновки щодо впливу ін'єкцій на ймовірність розвитку онкологічних процесів можна буде робити тільки через 10-15 років, оскільки це порівняно новий напрямок. Поки ж головна небезпека – це ймовірність виникнення ускладнень, зокрема індивідуальних, що можуть позначитися по-різному.

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