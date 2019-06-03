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/Онкологія

Крок вперед: вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком

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Використання препарату олапаріб здатне в два рази сповільнити прогресування однієї з найбільш смертоносних форм раку - злоякісної пухлини підшлункової залози.

Як передає "Рамблер", дослідники вивчили 3300 пацієнтів з раком підшлункової залози. 250 з них мали мутації гена BRCA, які підвищують ризик різних видів пухлин, включаючи рак яєчників, простати і молочної залози.

Цей дефект, що виникає від ряду різних факторів (сонячне світло, азбест), знижує здатність організму правильно відновлювати пошкоджену ДНК. В результаті клітини з такою мутацією перероджуються, стаючи раковими.

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Для боротьби із захворюванням застосовують PARP-терапію, яка остаточно добиває систему відновлення ДНК, вбиваючи ракові клітини. Одним з препаратів з таким механізмом дії є олапаріб.

З'ясувалося, що використання олапаріба знижує ризик прогресування захворювання на 47 відсотків в порівнянні з контрольною групою. У пацієнтів, які отримують його, уповільнення раку тривало від 3,8 до 7,4 місяця.

Крок вперед: вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні спіймали шахраїв, які займалися фальсифікацією ліків для онкохворих. Йшлося про препарат Keytruda (виробник США і Австрія), який є інноваційним методом лікування 15 видів раку.

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