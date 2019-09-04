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/ Онкологія

"Кошмар триває": хвора на рак журналістка розповіла про свавілля в онкоклініках Києва

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Українська журналістка Яна Осадча, яка бореться з раком, вразила подробицями про корупцію і байдуже ставлення до хворих в онкоклініках Києва.

Своєю історією поділилася вона на сторінці в Facebook,

"Уже більше місяця я блукаю по онкоклініках столиці, і у мене досі немає лікаря, який би взяв на себе хоч якусь відповідальність", – зазначила жінка.

Журналістка розповіла, що після того, як їй поставили страшний діагноз, отримала направлення в онкоцентр на вулиці Верховинній. Там їй довелося заплатити чи не кожному співробітнику медустанови, щоб пройти елементарне обстеження.

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Журналістка розповіла про свавілля в онкоклініках Києва

Журналістка розповіла про свавілля в онкоклініках Києва

medcentre.com.ua

Лікарі не соромлячись вимагали від 50 до 200 грн "на кабінет". Крім того, щоб отримати більше грошей, Осадчу регулярно направляли в приватні клініки, де працювали ті ж медики. Процедури в таких установах коштували в рази дорожче.

Своїм відчаєм жінка поділилася, коли в онкоцентрі не змогла записатися до радіолога. "Сьогодні в реєстратурі онкоцентру на Верховинній мені сказали, що можуть записати мене на прийом до радіолога-гінеколога тільки на жовтень! Раніше – ніяк. Адже таких фахівців у центрі лише двоє! Чекати до жовтня мені якось зовсім не хочеться: відчуваю себе вже гірше, показники крові ще в нормі, але вже почали падати", – написала вона.

"Дуже сильно набридла вже ця маячня. Виходить, лікуватися в державних лікарнях неможливо, а на приватну у мене грошей не вистачить", – поділилася Осадча.

При цьому, хірург сказала журналістці, що лікування вже потрібно починати, однак вільних радіологів у столиці знайти неможливо.

"Ми в розгубленості і майже навіть у розпачі – де знайти радіолога і як почати лікування? До кого звертатися, щоб мені нарешті почали надавати медичну допомогу?" – написала вона.

Яна Осадча

Яна Осадча

Facebook Яни Осадчої

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Якщо відправляєш з онлайн-додатку іншого банку, запитує ім'я – Осадча Яна Володимирівна по-українськи, YANA OSADCHA, якщо просить латинськими символами.

5168 7422 2388 1107 (ПРИВАТ). Карта на ім'я Гребенюк Ярослав Юрійович.

Діагноз – Ca colli utere, стадія 2b. Медичні документи Осадча готова надати в індивідуальному порядку на прохання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Національному інституті раку в Києві викрили корупційну схему з продажу онкохворим людям безкоштовних для них препаратів.

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Місце
Україна Київ
Теги
лікування раку Національний інститут раку рак
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