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/ Онкологія

Коронавірус і рак: пацієнти з онкологією важче переносять інфекцію

1.1т
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Пацієнти з онкологічними захворюваннями переносять коронавірус COVID-19 з більш важкими ускладненнями.

Про це сказано в спільному звіті Національного центру клінічних досліджень респіраторних захворювань і Національної комісії охорони здоров'я КНР, опублікованому в науковому журналі The Lancer.

У документі сказано, що найбільш поширена форма раку серед онкопацієнтів з діагностованою коронавірусною інфекцією – карцинома легенів. При цьому 25% з них протягом останнього місяця перенесли операцію і отримували хіміотерапію.

Коронавірус при онкології швидше призводить до ускладнень

Коронавірус при онкології швидше призводить до ускладнень

Правда

У порівнянні з пацієнтами без раку, онкопацієнти були старше за віком (середній вік 63,1 рік), багато хто з них раніше курили. Відзначається, що у пацієнтів з раком спостерігається більш високий ризик важких ускладнень інфекції, що вимагають штучної вентиляції легенів або призводять до смерті.

Крім того, експерти відзначили, що у пацієнтів з онкологією розвиток важких ускладнень відбувався швидше, ніж у пацієнтів без такого діагнозу, при цьому ризик зараження COVID-19 більш високий.

Виходячи з результатів, експерти закликали лікарів розглянути три основні запропоновані стратегії для ведення онкопацієнтів: в ендемічних районах розглянути можливість перенесення сеансів хіміотерапії або планової операції (у разі стабільного раку), забезпечити більш суворі протиепідемічні заходи, у тому числі і індивідуальні, а також розглянути можливість більш інтенсивного спостереження або лікування в разі інфікування коронавірусом, особливо якщо мова йде про літніх пацієнтів або пацієнтів з іншими супутніми захворюваннями.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим небезпечний коронавірус для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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