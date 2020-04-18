Ультрафіолетове опромінення провокує розвиток онкологічний захворювань у людини.

Про це заявив популярний український лікар Євген Комаровський, відповідаючи на питання про методи дезінфекції за допомогою ультрафіолету, кварцу й озону. За його словами, ультрафіолет здатний вбивати мікроорганізми за рахунок руйнування РНК і ДНК.

"Важливо розуміти, що коли ультрафіолет потрапляє на людину, на її шкіру, на її слизові оболонки, то це дуже великий ризик, тому що ультрафіолетове опромінення, порушуючи структуру РНК і ДНК, провокує розвиток онкологічних захворювань", – наголосив лікар.

Євген Комаровський Скрін відео

За його словами, за допомогою кварцу, ультрафіолету й озону можна вбивати все живе, але при цьому необхідно виключити потрапляння їх променів на людину. Комаровський наголосив, що ультрафіолет і кварц не використовуються в звичайному житлі з метою дезінфекції, оскільки вони змінюють структуру кисню. Включати такі лампи можна там, де було багато людей і багато інфекцій, наприклад, у медичних установах, і тільки тоді, коли люди пішли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів про альтернативу антисептикам для рук, а також пояснив, які дезінфікуючі засоби використовувати не можна.

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