Рак в наше время держит пальму первенства (после сердечно-сосудистых заболеваний) среди причин смертности пациентов. При этом не щадит он ни детей, ни взрослых. Потому любые инновации с области лечения рака, дающие хоть малейшую надежду на выздоровление или хотя бы продление жизни больного, вызывают фурор среди их родственников и близких.

Одной из украинских клиник, которая обещает инновационное лечение рака является клибер клиника Спиженко, основанная в 2009 году академиком, хирургом-онкологом, бывшим министром здравоохранения Украины Юрием Спиженко.

О ней и поговорим, ведь отзывы о клинике ой какие неоднозначные.

Первое в Украине сверхоборудование

Прогремела клиника на всю страну и ближнее зарубежье не только благодаря тому, что ее основатель – хирург-онколог, руководивший медициной Украины независимой и в составе Союза, но еще и киберножу, при помощи которого проводились сложнейшие операции.

Это современная радиохирургическая система для наиболее эффективного и комфортного лечения раковых опухолей, которую приобрел Юрий Спиженко на то время за 10 миллионов долларов.

Клиника экс-министра стала первой в Украине, где проводили операции таким методом, потому обнадеженные пациенты ринулись туда за долгожданным спасением и готовы были выложить любые деньги…

Любые… но далеко не для каждого подъемные… Ведь стоимость операций исчислялась в десятках тысяч долларов, вынуждая родственников и близких пациентов побираться и отдавать последнее…

Кто у руля?

После того, как основатель клиники Юрий Спиженко умер (скончался 6 декабря 2010 года в результате инфаркта), руководить клиникой стала его дочь – Наталья Спиженко.

В медицинских кругах говорят, что Наталья "не в теме". Якобы она хороша в пиаре клиники – часто ездит за рубеж выступать на различных медмероприятиях и рассказывать о возможностях своего "детища". И на этом, пожалуй, все – бизнес ее, но не медицина.

Позже к ней присоединился и перебрал на себя руководство клиникой ее новоиспеченный супруг Олег, который, кстати, после свадьбы тоже решил стать Спиженко. Возможно, таким способом решив заполучить себе хоть часть лавр своего свекра и далеко не ровесницы супруги (Наталья на 11 лет старше его, но всепоглощающей любви все возрасты покорны, да?).

Facebook Натальи Спиженко

Сейчас сам Спиженко говорит, что сегодня клиника обеспечивает полный цикл лечения больных и проводит успешные операции. Кроме того, он утверждает, что специалисты клиники отказываются браться за пациентов, которым помочь, по их мнению, помочь уже нельзя.

Однако отзывы, которыми кишит интернет, больше говорят об обратном….

"Деньги вперед, но стационара нет"

СМИ писали (якобы на основании обращения читателей), что в клинике любят сначала брать деньги (всю сумму), а только потом оказывать услуги. При этом после проведения медицинских процедур пациентов отправляли домой – стационара у них не было.

"Вместо получения хоть какой-то помощи, когда время работает против пациента, сотрудники клиники требовали только одного - подписания договора и предварительной оплаты за еще не оказанные услуги. А после - не предоставила пациентам условий для пребывания в больнице и после лучевой терапии фактически выставила за дверь без дальнейшего сопровождения и надзора со стороны врачей", - говорится в обращении одного из пациентов.

Бесперспективные операции ради наживы

Наталья, дочь скончавшейся от онкологии пациентки клиники Спиженко, заплатила за операцию 15 тысяч долларов. Как выяснилось позже, в этой операции смысла не было, и врачи об этом знали.

"Моей маме диагностировали меланому четвертой степени с метастазами в головной мозг. Мы испробовали все - операции, иммунотерапию, опять операцию, облучение, 6 курсов химии. Во время лечения было лучше, но как только курс приема препаратов прекратился, снова состояние ухудшилось. Решили обратиться в клинику Спиженко.

Встретили нас одушевленно! Как и полагается в частных клиниках. Сразу же попали на прием к заведующему, на следующий день прошли обследование: КТ, МРТ. После просмотра анализов доктор сказал: "Да, наша клиника вам поможет, мы проведем радиохирургию на места опухолей и вам значительно станет лучше. Но гарантии никакой дать не могу". Цена такой операции 15.000 у.е. Операцию сделали... Лучше маме не стало... С каждым днем все хуже и хуже... Через 2 месяца ее не стало… Теперь я понимаю, что в Киберклинике нам сказали ровно то, что мы хотели услышать... подарили надежду, которой не было... И мы поверили, да еще и отдали 15,000. И доктора прекрасно понимали, что нас уже ничего не спасет.

"Одни минусы и понты"

"Выкачка денег, непрофессионализм... Врачи Рослякова и Лисовская не уделяют должного внимания своим пациентам!!! Хитрые, скользкие, наглые... И самое основное это халатность которая унесла жизнь! Хозяйка клиники бездушный человек, так как устраивает празднование Дня рождения с музыкантами прямо посреди клиники, где проходят лечение больные люди...это не по-человечески, для этого есть другие места!" - возмутился форумчанин, не назвавший своего имени.

Спасли от рака горла

Но не все так плохо. Хватает в интернете и положительных отзывов о детище академика Спиженко.

"Матери поставили диагноз "рак горла". Оперировать если и можно было, то мало что от шеи осталось бы. Так что в операции отказали, сказали делать химию, а там посмотрят. А вдруг поможет. Пролечиться в кибер клинике мне посоветовал товарищ. Его сестра болела раком груди, была в клинике, но в лечении ей отказали, сказали, что помочь уже не могут. Отнеслись нормально, по-человечески и никто деньги просто так не тянул.

Маме сделали не кибернож, а другое лечение, ускорителем. Не знаю, как у других, у мамы уже через месяца полтора прошла хрипота голоса", - пишет форумчанин Гацура.