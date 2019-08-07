Keytruda схвалено FDA для лікування раку стравоходу

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило препарат пембролізумаб (Keytruda) від компанії Merck & Co для імунотерапії раку стравоходу.

Пембролізумаб призначений для лікування пацієнтів з рецидивуючим місцево-поширеним або метастатичним плоскоклітинним раком стравоходу, з пухлинами експресуючими PD-L1. Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

Схвалення FDA базувалося на даних багатоцентрового, рандомізованого, відкритого, активно контрольованого дослідження KEYNOTE-181, в якому взяли участь 628 пацієнтів з раком стравоходу.

Пацієнти випадковим чином були розділені на дві групи: одним призначали пембролізумаб, інші проходили курс стандартної хіміотерапії (паклітаксел, доцетаксел або іринотекан). Лікування за допомогою Keytruda або хіміотерапії тривало до неприйнятної токсичності або прогресування захворювання.

Ілюстрація

Основним критерієм оцінки ефективності препарату була загальна виживаність (OS), додатковими показниками служили виживаність без прогресування (PFS), об'єктивний коефіцієнт відповіді (ORR) і тривалість відповіді (DoR), відповідно до критеріїв RECIST v1.1.

Keytruda – це терапія проти PD-1, яка працює шляхом збільшення здатності імунної системи організму виявляти і боротися з пухлинними клітинами. Вона являє собою гуманізоване моноклональне антитіло, яке блокує взаємодію між PD-1 і його лігандами, PD-L1 і PD-L2, тим самим активуючи Т-лімфоцити для борьби з пухлинними клітинами.

Раніше MedOboz писав, що вчені використовували лазери для ранньої діагностики меланоми і оцінки можливого рецидиву захворювання.

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