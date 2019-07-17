Johnson & Johnson допомагає померти від раку?

Міністерство юстиції США проводить кримінальне розслідування з метою встановити, чи збрехала компанія Johnson & Johnson громадськості про можливі ризики раку при використанні її продукту.

Це розслідування збігається з тисячами позовів від онкопацієнтів, які звинувачують в своїй хворобі тальк від J & J Baby Powder. Про це повідомляє Вloomberg.

Застосування присипки викликало рак яєчників або мезотеліому – рідкісну форму захворювання, пов'язаного з впливом азбесту. Це призвело до більш 14 000 судових позовів від споживачів, проте компанія приховує, були вони цивільними чи кримінальними.

За останні три роки присяжні присудили, в цілому, більше 5 мільярдів доларів людям, які звинувачують присипку в онкозахворюваннях.

Присипка від Johnson & Johnson cnbc.com

Як писав MedOboz, в Каліфорнії суд присяжних зобов'язав компанію Bayer заплатити понад два мільярди доларів за позовом подружжя, у яких діагностували неходжкінських лімфом після використання гербіциду з гліфосатом Roundup.

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