Ізраїльським вченим вдалося перемогти найважчий із видів раку

Вчені університету в Тель-Авіві (Ізраїль) провели успішні досліди зі скорочення клітин раку підшлункової залози, який є одним із найбільш важко виліковних видів онкологічного захворювання.

Відповідне дослідження було опубліковано в науковому журналі Oncotarget. Відзначається, що за допомогою молекули, впровадженої в організм, біологи на 80-90 відсотків знищили клітини пухлини підшлункової залози у піддослідних мишей.

У статті повідомляється, що мишам впроваджували клітини людської пухлини підшлункової залози, а також молекулу PJ37, розроблену 10 років тому для захисту нервових клітин людей, які пережили інфаркт або сильне запалення. Уже через місяць кількість клітин раку значно скоротилася.

Ракові клітини Російська газета

"Ця молекула викликає аномалію в процесі розмноження людських ракових клітин, викликаючи їх швидку загибель", – прокоментував результати експерименту керівник проєкту професор медичного факультету ТАУ Малка Коен-Армон.

За його словами, дуже важливим моментом є те, що молекула вражає тільки ракові клітини, не зачіпаючи доброякісні.

Вчені збираються продовжити досліди на більш великих ссавцях, а потім на людях. Наступний етап триватиме 2 роки.

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