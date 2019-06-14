Ізраїльські вчені здійснили прорив у лікуванні раку: як це працює

В Ізраїльському технологічному інституті (Техніона) розробили нову стратегію боротьби з онкологічними захворюваннями.

Як передає vesty.co.il, ідеться про використання білка убіквітину, за відкриття властивостей якого ізраїльський учений, професор Аарон Чехановер, отримав Нобелівську премію з хімії у 2004 році.

У науковій роботі, крім нього, брали участь японські та американські вчені. Очолювали групу професор Ашраф Брик із хімічного факультету Техніона, професор Девід Фушман з Університету штату Меріленд та професор Хіро Суга з Токійського університету.

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Ілюстрація. Рак t-human.com

Вчені відкрили вплив убіквітину на розкладання пошкоджених білків ферментами-протеазами. Цей процес відіграє вкрай важливу роль, тому що за його відсутності пошкоджені білки "засмічують" клітини й порушують їх нормальне функціонування.

Також встановлено, що нормальне функціонування убіквітинової системи дуже важливе не тільки у зв'язку з позбавленням від пошкоджених білків, але і для підтримки здоров'я.

Порушення викликають важкі захворювання, включаючи пухлини, бічний аміотрофічний склероз (ALS) та інші дегенеративні хвороби нервової системи, муковісцидоз і паркінсонізм.

Після відкриття убіквітину вченими було створено чотири види ліків проти різних видів раку, зокрема, множинної мієломи. Препарати пройшли ліцензію і рятують життя тисячам людей у світі.

Професор Ашраф Брик Прес-служба Техніона

Новий підхід до зупинки ракового процесу полягає в нейтралізації здатності пухлини "маніпулювати" убіквітіновою системою і використовувати її для свого виживання і розмноження.

Стратегія, розроблена професором Бриком і його колегами, може стати основою для розробки нових ефективних методів лікування онкозахворювань.

Спонсорами дослідження виступили американський національний інститут охорони здоров'я NIH і низка приватних фондів.

Професор Ашраф Брик Прес-служба Техніона

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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